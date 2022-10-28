Boeing, Çin'de Ticari Uçak Talebinin Gelecek 20 Yılda 8.485 Adet Olacağını Tahmin Ediyor

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Boeing'in Çin'in başkenti Beijing'de Perşembe günü açıkladığı son pazar öngörülerine göre, Çin'in büyüyen ekonomisi sivil hava taşımacılığının da büyümesini körükleyecek ve önümüzdeki 20 yıl içinde yeni ticari uçak talebini 8.485 adede çıkaracak.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde SF Airlines Limited Şirketi'ne ait bir uçak Bao'an Uluslararası Havalimanı'ndan havalanıyor 10 Eylül 2020. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Boeing'in Çin'in başkenti Beijing'de Perşembe günü açıkladığı son pazar öngörülerine göre, Çin'in büyüyen ekonomisi sivil hava taşımacılığının da büyümesini körükleyecek ve önümüzdeki 20 yıl içinde yeni ticari uçak talebini 8.485 adede çıkaracak.

Boeing 2022 "Çin Ticari Pazar Görünümü" başlıklı raporda, Çin pazarından gelen bu yeni ticari uçak talebinin yaklaşık 1,5 trilyon ABD doları değerinde olduğu kaydedildi.

Söz konusu yeni ticari uçaklar, hem yolcu uçaklarını hem de kargo uçaklarını kapsayacak.

Boeing tahminine göre gelecek 20 yılda, dünya genelinde yeni uçak teslimatlarının beşte birinden fazlası Çin'in sivil havacılık pazarına hizmet edecek.

Boeing ayrıca, hava yolculuğu ve hava kargo taşımacılığına olan talebin artması nedeniyle Çin'in uçak filosunun 20 yılda iki kattan fazla artacağını tahmin ediyor.

Rapora göre, Çin'in patlama yapan hava kargo pazarı, sürekli artan e-ticaret sektörünün desteğiyle, 2041 yılına kadar kargo filosundaki uçak sayısının 800'ün üzerine çıkmasını bekliyor.