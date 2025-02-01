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Bodrumspor'dan Dünya Kanser Günü'nde Farkındalık Mesajı

Bodrumspor'dan Dünya Kanser Günü'nde Farkındalık Mesajı
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Bodrumspor, 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında, 'Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır' pankartı ile sahaya çıkarak, kanser taramalarının önemine dikkat çekti.

Bodrum ilçesinde, 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig maçında Bodrumspor sahaya, "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" pankartı ile çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla kansere yol açabilecek risk faktörlerinin farkına varılması, bilinç düzeyinin artırılması ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla birçok çalışma planlandı.

Bu kapsamda Bodrumspor ile Vakıfbank arasında oynanan KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig maçında Bodrumspor sahaya, "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" pankartı ile çıkarak kanser hastalığında erken teşhisin önemini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş aralığındaki kadınlara 2 yılda bir meme kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere de 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri için tarama yaptırmaları öneriliyor.

Kanser taramaları, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz yapılıyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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