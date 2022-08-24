Bodrumlu kadınlar kişisel gelişim eğitimine katıldı boho sepeti yaptı

Bodrum ilçesinde kadınlar, kişisel gelişim eğitimine katıldı, boho sepeti yapımını öğrendi.

Kazasker Lions Kulübünce Bodrum Kent Konseyi Kadın Grubuna yönelik bir dizi etkinlik düzenlendi. Bitez Mahallesi'ndeki Hakan Otel'de düzenlenen etkinlikte, Kazasker Lions Kulübü Kurucu Başkanı ve Kişisel Gelişim Eğitmeni Filiz Tosyalı ve Nilgün Kavukçu, kadınlara kişisel eğitim semineri verdi.

Etkinliğin ardından otelin bahçesinde toplanan kadınlar boho sepeti yapımına katıldı. Etkinlikte keyifli dakikalar yaşandı.

Kazasker Lions Kulübü Kurucu Başkanı Filiz Tosyalı, gazetecilere, etkinliği açlığı önlemek ve insanlara meslek edindirmek adına yaptıklarını söyledi.

Bodrum Kent Konseyi Bitez Kadın Meclisi Sözcüsü Nuran Yüksel de Filiz Tosyalı ile yıllardır buna benzer çalışmalar yaptıklarını, kadınların üretime yönelik çalışmalarına güç vermek, ekonomiye katılımlarını sağlamak adına çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Kazasker Lions Kulübü Başkanı ve kişisel gelişim uzmanı Nilgün Kavukçu da çevreye katkı amacıyla israf önleme bilincini işlediklerini, kadınların da bu etkinliğe oldukça ilgi gösterdiğini kaydetti.