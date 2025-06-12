Bodrumlu Çocuklardan Dijital Bağımlılığa Dikkat Çeken Klip

Bodrumlu çocuklardan anlamlı mesaj: "Bırak tableti telefonu, hayatı kaçırma"

MUĞLA - Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Bodrum Çoksesli Çocuk Korosu, dijital bağımlılık temalı şarkılarının daha geniş kitlelere ulaşması için bir klip hazırladı. Klipte, çocukların ekran yerine birlikte vakit geçirdiği ve açık havada oyun oynadığı sahneler yer alıyor.

Koronun şefleri Hüseyin Turgay Kutluğ ve Serap Erkefeli, projeyle yalnızca çocukları değil; ekran karşısında vakit geçirmeye alışmış birçok yetişkini de düşünmeye davet ettiklerini ifade ediyor.

Farklı okullardan bir araya gelen 90 öğrencinin ses verdiği bu anlamlı çalışma; çocukların sesiyle güçlü bir toplumsal mesaj sunuyor. Şarkının söz ve müziği ise Hüseyin Turgay Kutluğ'a ait.