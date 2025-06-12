Bodrumlu Çocuklardan Dijital Bağımlılığa Dikkat Çeken Klip

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Çoksesli Çocuk Korosu, dijital bağımlılık üzerine bir klip hazırlayarak, ekran bağımlılığından uzak durmaya ve doğada vakit geçirmeye yönelik anlamlı bir mesaj verdi. Klipte, çocuklar birlikte eğlenirken, sosyal medya ve teknolojiden uzak durmanın önemine dikkat çekiliyor.

Bodrumlu çocuklardan anlamlı mesaj: "Bırak tableti telefonu, hayatı kaçırma"

MUĞLA - Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Bodrum Çoksesli Çocuk Korosu, dijital bağımlılık temalı şarkılarının daha geniş kitlelere ulaşması için bir klip hazırladı. Klipte, çocukların ekran yerine birlikte vakit geçirdiği ve açık havada oyun oynadığı sahneler yer alıyor.

Koronun şefleri Hüseyin Turgay Kutluğ ve Serap Erkefeli, projeyle yalnızca çocukları değil; ekran karşısında vakit geçirmeye alışmış birçok yetişkini de düşünmeye davet ettiklerini ifade ediyor.

Farklı okullardan bir araya gelen 90 öğrencinin ses verdiği bu anlamlı çalışma; çocukların sesiyle güçlü bir toplumsal mesaj sunuyor. Şarkının söz ve müziği ise Hüseyin Turgay Kutluğ'a ait.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Güncel
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırıp mezarlıkta intihar etti

Ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırıp mezarlıkta intihar etti
Fenerbahçe'nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı

Fenerbahçe'nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Demet' Özdemir'in güzelliği genetikmiş! Ablasıyla pozu çok konuşuldu

Özdemir'in ablası da ünlü çıktı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte atılan o manşetler
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.