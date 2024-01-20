Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Şehitler İçin Lokma Döktürdü
Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Bodrum ilçesinde düzenlediği lokma dağıtımıyla şehitleri anarak onlara saygılarını sundu. Dernek Başkanı Sefer Çelik, yaptığı konuşmada şehitlerin ülkeyi korumak ve yaşatmak için canlarını feda ettiklerini vurgulayarak, lokmaları şehitlerin ruhuna armağan ettiklerini belirtti. Çelik ayrıca dernek yönetimi, üyeleri ve Bodrumlulara teşekkür etti.
Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Bodrum ilçesinde şehitler için lokma döktürdü.
Dernek Başkanı Sefer Çelik, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen lokma dağıtımı öncesinde yaptığı konuşmada, şehitlerin kendilerini için çok değerli olduğunu belirterek, "Onların, uğruna canlarını feda ettikleri ülkemizi korumak ve yaşatmak için bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu lokmaları şehitlerimizin ruhuna armağan ediyoruz." dedi.
Çelik ayrıca, kendilerini yalnız bırakmayan dernek yönetimi, üyeleri ve Bodrumlulara teşekkür etti.