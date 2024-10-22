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Bodrum ve Menteşe'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Bodrum ve Menteşe'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
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Muğla'nın Bodrum ve Menteşe ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 409 gram metamfetamin ve 168 gram esrar ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ve Menteşe ilçesinde polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 409 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 168 gram esrar ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube timleri ve özel eğitimli narkotik köpeği Stark'ın katılımıyla Bodrum ve Menteşe ilçelerinde 'torbacı' olarak bilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Ekiplerce, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlene operasyonlarda 409 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 168 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, mini buzdolabına gizlenmiş 2 hassas terazi, 16 fişek ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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