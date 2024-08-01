Bodrum ve Marmaris'te Fiyatlarla İlgili Algı Yanıltıcı

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum ve Marmaris'te esnaf, turizm merkezlerindeki fiyatlarla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, AA muhabirine, turizmde karşılaştırılması gerekenin hizmet kalitesi olduğunu söyledi.

Alınan hizmet, o hizmetin alındığı konum ve müşteriye kattığı katma değerle ilgili kıyaslama yapmanın doğru olmayacağını belirten Ayyıldız, "Son zamanlarda özellikle sosyal medyada fiyatlarla ilgili abartılı ve yalan haberler yapılması turizm esnafı ile yerli ve yabancı misafirleri olumsuz etkiliyor." dedi.

Marmaris'te geçen yıla oranla yerli turist sayısının yüzde 10, yabancı turist sayısının da yüzde 15 arttığına dikkati çeken Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli olan ilçeye gelen misafirlerimizin oluşan bu olumsuz tablodan ne kadar etkilendiği. Aslında misafirlerimiz alışveriş yapmak, otellerden çıkıp restoranlarda yemek yemek, butiklerden kıyafet, ayakkabı almak istiyor ama 'kandırılabiliriz' algısı alışverişe engel oluyor. Yemek fiyatları üzerinden abartılı paylaşımlar yapılıyor. Marmaris'te bir turist 3 çeşit yemeği 90 liraya, bir koyda da aynı yemeği 150 liraya yiyebilir. Yunanistan'daki adalarda '5 çeşit mezeyi 65 avroya yiyebiliyoruz' diye algı yapılıyor. Sanki 65 liraya yemişisiniz gibi geliyor. Aslında 5 çeşit mezeyi 2 bin 500 liraya yiyorsunuz. Halbuki Marmaris'te denize sıfır konumda, yat limanı yakınında bir mezeyi 150 ila 200 lira arasında yiyebilirsiniz."

Ayyıldız, Türkiye'de her keseye göre bir tatil paketi bulunduğunu ve özellikle pahalılık algısının tüm turistik tesisleri etkilediğini dile getirdi.

Marmaris'te turizm sezonunun martta başladığını ve kasım sonuna kadar otellerdeki doluluğun yüzde 90 civarında olduğunu kaydeden Ayyıldız, özellikle İngiliz turistin tercih ettiği Marmaris'in son yıllarda yerli turistin de gözdesi olduğunu vurguladı.

" Marmaris, Bodrum kadar pahalı değil"

Marmaris Kapalı Çarşı'da 40 yıldır kuyumculuk yapan Kenan Sağ, Bodrum üzerinden yapılan pahalılık algısının turizme zarar verdiğini söyledi.

Marmaris'te fiyatların sezon başı nasıl başladıysa sezon sonuna kadar aynı şekilde devam ettiğini belirten Sağ, olumsuz paylaşımların turizm esnafını da olumsuz etkilediğini ifade etti.

İlçede 35 yıldır butik işleten Türkan Tülü de gelen turistlerin Marmaris'i çok beğendiğini, Marmaris'in Bodrum kadar pahalı olmadığını savundu.

Tülü, tatilcilerin Bodrum'daki pahalılığın Marmaris'te de olduğunu düşünerek alışveriş yapmak istemediğini iddia etti.

Çarşıda ayakkabıcılık yapan Yasin Koyunbakar, 15 yıldır 20 paunda ayakkabı sattıklarını, misafirlerin aynı fiyatları görünce sosyal medyadaki paylaşımların doğru olmadığını anladıklarını kaydetti.

Esnaf Yüksel Aydoğan, Marmaris'te Bodrum gibi bir pahalılık olmadığını, insanların her keseye uygun yemek yiyebileceğini, tatil ve alışveriş yapabileceğini söyledi. Aydoğan, "Bodrum'da yapılan kötü algının Marmaris'e yansımasından dolayı insanlar çekingen davranıyor." dedi.

Döner ustası Mithat Karaatar, Marmaris'te dönerin 150 liraya satıldığını ve pahalı olmadığını anlattı. 22 yıldır aynı yerde döner sattığını söyleyen Karaatar, "Bu yıl iyi bir turizm sezonu yaşıyoruz. Geçen yıla oranla işlerimiz daha iyi. Marmaris'e gelen her tatilci her keseye uygun yemek yiyebilir." diye konuştu.

"Bodrum'da genel bir pahalılık söz konusu değil"

Bodrum'da 6 yıldır restoran işletmeciliği yapan Zümrüt Saygı, ilçede her sezon lahmacun fiyatları üzerinden birtakım spekülatif haberlerin çıktığını söyledi.

Bu fiyatların bazı bölgelerdeki lüks yerler için geçerli olduğuna dikkati çeken Saygı, "Bu fiyatlar sadece statü belirlemek için konulan fiyatlar. Dolayısıyla oraya kendi müşterisi gidiyor. Bodrum merkezde fiyatları çok uygun olan mekanlar var. Mesela bizde ızgara ürünleri, burgerler satılıyor. Burgerler 295 liradan başlıyor. Izgara ürünleri de 225 liradan başlıyor. Et ürünlerinde de maksimum 450-500 lira bandında satıyoruz. Piyasa şartlarına göre bizim fiyatlarımız uygun diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

İlçede genel bir pahalılık olmadığını dile getiren Saygı, "Bodrum'daki esnafın herhangi bir fahiş fiyat uygulaması yok. Ama bu sene inanılmaz oranda bu yönde haberler çıkmaya başladı. Dolayısıyla bundan Marmaris de Bodrum da etkileniyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlçede 25 yıldır turizm işiyle uğraşan Tanju Özer de Bodrum'da çok uygun fiyata gidilebilecek yerlerin de ultra zenginlerin gittiği yerlerin de olduğunu söyledi.

Özer, Bodrum'u lahmacun fiyatlarıyla değerlendirmenin doğru olmadığını ifade etti.