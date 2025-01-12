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Bodrum ve Marmaris Açıklarında Rahatsızlanan 2 Kişi Tahliye Edildi

Bodrum ve Marmaris Açıklarında Rahatsızlanan 2 Kişi Tahliye Edildi
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Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri açıklarında rahatsızlanan iki kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından başarılı bir şekilde tahliye edildi ve hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri açıklarında ticari gemi ve balıkçı teknesinde rahatsızlanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarındaki balıkçı teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler gönderildi.

Sahil güvenlik ekibince rahatsızlanan kişinin tahliyesi gerçekleştirildi.

Marmaris açıklarındaki ticari gemide rahatsızlanan bir kişi de ekipler tarafından tahliye edildi.

Tıbbi tahliyesi yapılan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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