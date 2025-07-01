Bodrum ve Fethiye'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı

Bodrum ve Fethiye'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı
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Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı renkli etkinliklerle kutlandı. Bodrum'da çeşitli deniz sporları gösterileri ve yarışmalar düzenlenirken, Fethiye'de ise kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikler farklı yarışmalarla devam etti.

Muğla'nın Bodrum ile Fethiye ilçelerinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Bodrum Kumbahçe Limanı'nda Bodrum Denizciler Derneği, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Milta Bodrum Marina tarafından etkinlik düzenlendi.

Bodrum Filosu'nun denizde geçişi ve bayrak açmasıyla başlayan etkinlikler yelken, rüzgar sörfü, su sporları ve halk oyunları gösterileri, yüzme yarışları, denizden tabak çıkartma, halat çekme ve yağlı direk yarışmasıyla sürdü.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Kutlamalara, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de yer aldığı ilçe protokolü de katıldı.

Fethiye

Fethiye'de ise kutlamalar Beşkaza Meydanı'ndaki kortej yürüyüşüyle başladı.

Etkinlikler kapsamında Fethiye limanında yarışmalar ve gösteriler düzenlendi.

Jetski ve sörf gösterilerinin ardından yüzme, kürek çekme, yağlı direkten bayrak kapmaca yarışmaları yapıldı.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Etkinliklere Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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