Bodrum ve Datça açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 2 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı. Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta bulunan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Yunanistan Bodrum Muğla Güncel Haberler

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