Bodrum Torba Limanı'nda Çöp Konteynerleri Etrafında Atıklar Tespit Edildi

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Torba Limanı'nda yaptıkları denetimlerde çöp konteynerlerinin çevresinde çeşitli atıklar tespit etti. Vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısı yapıldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde Bodrum Torba Liman'da çöp konteynerlerinin çevresinde çeşitli atıklar tespit etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kentin temiz ve bakımlı görünmesini sağlamak için atık toplama günlerine riayet edilmesi ve çöplerin konteyner dışına atılmaması uyarısında bulunurken vatandaşları çevre duyarlılığına davet etti.

Bodrum genelinde devam eden temizlik çalışmaları sırasında 2 yeraltı 2 yerüstü çöp konteynerinin bulunduğu Torba Limanı'nda yapılan denetimlerde çöplerin tamamının konteynerlerin önüne bırakıldığı belirlendi. Bölgeyi temizleyen ekipler, konteynerlerin yerine yerlere atılan atıkların insan sağlığı açısından tehlike yarattığını belirtti.

Temiz bir Bodrum için yaz sıcaklarına rağmen işlerini aksatmamaya özen gösteren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin görevlerini hızlı ve rahat yapabilmesi için Bodrum'da yaşayan vatandaşların da çevre kurallarına uymasının gerekliliğine vurgu yapan yetkililer, duyarlı vatandaşların ortak çalışmalarıyla temiz bir çevre yaratılabileceğinin altını çizdi.

Hem karada hem de denizde yapılan temizlik çalışmaları özveri ile devam ederken bu tip görüntülerin Bodrum'a yakışmadığı ve sıcak havalarla beraber sağlığa zararlı durumların meydana geleceğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları kaydetti:

"Bodrum'un temiz kalması için elimizden gelen çabayı gösterilirken bazı vatandaşlarımızın konteyner dışına attıkları çöpler, belediye ekiplerimizin işini yapmasını zorlaştırıyor. Bu tür durumlar personel iş gücü ve zaman kaybına da sebebiyet veriyor. Hem çevreye hem de Bodrum'un kent yapısına zarar veren bu durumlara sebebiyet verenleri özenli davranmaya davet ediyorum."

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Bodrum genelindeki yıkama, süpürme, mıntıka, poşetleme, çöp toplama çalışmalarının yanında; işletme önleri, sahiller, yürüyüş yollarının temizliği ile çöp konteynerlerinin giydirme değişimi ve boşaltılması gibi çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, "Atık Toplama ve Ayrıştırma Günleri" takvimine göre mahallelerden haftanın bir günü bahçe atığı, eski eşyalar, plastik-metal- kağıt ve cam atıkları topluyor. Atıkların bir gece önce çıkarılması gerekirken atık yağların "Atık Getirme Merkezi"ne getirilmesi isteniyor.

Atık toplama günleri ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 0 (252) 363 94 00 numaralı "Alo Atık Hattı"nı arayabilecek.