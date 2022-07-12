Bodrum sahillerinde bayram tatili yoğunluğu
AA - Osman Uras - Güncel
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Turizm merkezi Muğla'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.
Turizm merkezi Muğla'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.
Bodrum'da tatil yapanlar Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.
Marmaris'te İçmeler, Uzunyalı sahilleri ile Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na yoğunluk yaşandı.
Tatil için Ortaca'nın turistik Dalyan Mahallesi'ni seçenler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme imkanı buldu.
AA / Osman Uras - Güncel