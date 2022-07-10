BODRUM PLAJLARINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nın birinci gününde plajlarda hareketlilik başladı. Tatilini Bodrum'da geçiren yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkarırken, plajlarda yoğunluk yaşandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Vatandaşların ve misafirlerin Bodrum'un eşsiz kıyılarından ve denizden rahat bir şekilde ve daha fazla faydalanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da Kurban Bayramı'nın gelmesiyle hareketlilik başladı. Bu kapsamda, yerli ve yabancı turistler başta Bitez, Gümbet, Ortakent, Yalıkavak, Gümüşlük ve Göltürkbükü gibi plajlarda vakit geçirdi. Bazı tatilciler denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Tatilcilerin plajlarda herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için halk plajlarında gerekli önlemlerin alındığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevre temizliği ve ortak kullanım malzemeleri konusunda daha hassas olunması gerektiğini söyledi. Aras, "Bu yıl sayısı 70'e yükselen halk plajımızda Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Birimlerimiz plaj ve çevresinde günlük atık toplama faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan, plajlara yerleştirilen bin 461 adet şemsiyeden 140 tanesinin kırılması ve bazılarının da bilinmeyen kişi veya kişilerce alınması üzerine yerine yenileri yerleştirildi. Vatandaşların ve misafirlerin Bodrum'un eşsiz kıyılarından ve denizden rahat bir şekilde ve daha fazla faydalanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel