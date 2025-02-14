Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Fethiye ilçesinde "muhkem eşyayı kırarak hırsızlık" suçundan 16 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U'yu Yeşilüzümlü Mahallesi'nde, "Kasten öldürme" suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K'yı Marmaris'te ve "açıkta bırakılmış eşya hırsızlığı" suçundan 11 yıl 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı Bodrum İlçesi Mumcular Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.