Bodrum Marina'da Motoryat Patladı: 3 Yaralı

Bodrum Marina'da Motoryat Patladı: 3 Yaralı
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Bodrum Marina'da yakıt ikmali sonrası patlayan 12 metrelik 'Aslan' isimli motoryatta 2'si teknede, 1'i yakıt dolum görevlisi olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin bacağı kırılırken, diğerlerinin durumu iyi.

PATLAMA, YAKIT İKMALİ SONRASI OLMUŞ

Bodrum Marina'da 12 metre uzunluğundaki 'Aslan' isimli motoryatta yaşanan patlamanın, yakıt ikmali yapıldıktan sonra, denize açılmak üzere hareket ettiği sırada yaşandığı belirtildi. Olayda 2'si teknede, 1'i marinadaki yakıt dolum görevlisi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılardan M.Ö.'nün bacağının kırıldığı, T.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, ismi öğrenilemeyen diğer yaralının ise omzunun çıktığı bildirildi. Patlama sonrası yarısı suya gömülen motoryatı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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