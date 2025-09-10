Bodrum Limanı'nda Yelken Balığı Avına Cezai İşlem

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bodrum Limanı'nda vurulan yelken balığının su altı tüfeğinden kurtularak kaçtığını, ilgili şahsın avlanma aracına el konularak para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, sosyal medyaya yansıyan soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balığının vurulduğu görüntülere ilişkin, şu açıklama yapıldı:

"Bodrum Limanı içerisinde, nadir görülen bir tür olan yelken balığının (Sailfish) amatör bir balıkçı tarafından su altı tüfeği ile vurulduğu görüntüler sosyal medyaya yansımıştır. Bakanlık ekiplerimizin Sahil Güvenlik Komutanlığımızla yaptığı koordineli çalışma neticesinde balığın su altı tüfeğinden kurtularak kaçtığı anlaşılmıştır. İlgili şahıs tespit edilerek, avlanma aracına el konulmuş ve şahsa para cezası uygulanmıştır."