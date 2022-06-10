Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına bekleniyor - Haberler

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Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına bekleniyor

AA - Ömer Olcay - Güncel
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Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına bekleniyor

Meteoroloji, Bodrum-Kaş arasında denizlerde yarın fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji, Bodrum-Kaş arasında denizlerde yarın fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Bodrum-Kaş arasında denizde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/s) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini yitireceği öngörülüyor.

Ayrıca, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan rüzgar ıskalasına (Bofor) göre denizcilerin ve balıkçıların tedbirli olması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ömer Olcay - Güncel

Fırtına Bodrum Güncel Haberler

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