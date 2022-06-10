Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına bekleniyor - Haberler

Meteoroloji, Bodrum-Kaş arasında denizlerde yarın fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Bodrum-Kaş arasında denizde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/s) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini yitireceği öngörülüyor.

Ayrıca, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan rüzgar ıskalasına (Bofor) göre denizcilerin ve balıkçıların tedbirli olması gerekiyor.