Bodrum Kalesi, Polis Haftası dolayısıyla kırmızı mavi renklerle aydınlatıldı - Haberler

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Bodrum Kalesi, Polis Haftası dolayısıyla kırmızı mavi renklerle aydınlatıldı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Bodrum Kalesi, Polis Haftası dolayısıyla kırmızı mavi renklerle aydınlatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, Bodrum Kalesi kırmızı mavi renklerle ışıklandırıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, Bodrum Kalesi kırmızı mavi renklerle ışıklandırıldı.

İlçede kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kutlamaları devam ediyor. Bu kapsamda kırmızı ve mavi renklerle aydınlatılan tarihi Bodrum Kalesi ilgi çekti.

Kumbahçe, Paşatarlası sahilinde oturan ve Cumhuriyet Caddesi'nde dolaşan yerli ve yabancı tatilciler de kırmızı mavi renkle aydınlatılan Bodrum Kalesi'ni izleyerek fotoğrafladı.

Bodrum Kalesi, Polis Haftası dolayısıyla kırmızı mavi renklerle aydınlatıldı

Bodrum Kalesi, Polis Haftası dolayısıyla kırmızı mavi renklerle aydınlatıldı

Bodrum Kalesi, Polis Haftası dolayısıyla kırmızı mavi renklerle aydınlatıldı

AA / Ali Ballı - Güncel

Polis Haftası, Bodrum, Muğla, Polis, Güncel, Haberler

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