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Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı

BODRUM'un tarihi noktalarından Bodrum Kalesi, Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümüne ve 10 Nisan Polis Haftası'na dikkat çekmek için kırmızı ve mavi renklerle aydınlatıldı.

BODRUM'un tarihi noktalarından Bodrum Kalesi, Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümüne ve 10 Nisan Polis Haftası'na dikkat çekmek için kırmızı ve mavi renklerle aydınlatıldı.

Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Bodrum'da bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda, kentin simgelerinden Bodrum Kalesi mavi ve kırmızı ışıklar ile aydınlatılarak polis haftasına dikkat çekildi. Konacık Mahallesi, Gümbet Mahallesi ve Kumbahçe mevkii başta olmak üzere birçok noktadan ışıklar görülürken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.


Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı

Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı

Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı

Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı

Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı

Bodrum Kalesi kırmızı- mavi ışıklarla aydınlatıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Polis Haftası, Bodrum, Nisan, Polis, Güncel, Haberler

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