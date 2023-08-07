Bodrum Güvercinlik Mahallesinde Orman Yangını
Güncel Haberler
Bodrum Güvercinlik Mahallesinin üst bölümündeki ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Milas-Bodrum karayolu üzerinde bulunan Güvercinlik Mahallesinde saat 16.27'de yangın ihbarı yapıldı. İhbarın hemen ardından bölgeye hava araçları ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
Bodrum Güvercinlik Mahallesinin üst bölümündeki ormanlık alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.
Milas-Bodrum karayolu üzerinde bulunan Güvercinlik Mahallesinde saat 16.27'de yangın ihbarı yapıldı. İhbarın hemen ardından bölgeye hava araçları sevk edildi. Karadan da orman yanın söndürme işçileri ile arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - MUĞLA