Bodrum Güvercinlik Mahallesinde Orman Yangını

Bodrum Güvercinlik Mahallesinin üst bölümündeki ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Milas-Bodrum karayolu üzerinde bulunan Güvercinlik Mahallesinde saat 16.27'de yangın ihbarı yapıldı. İhbarın hemen ardından bölgeye hava araçları ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.