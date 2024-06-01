Bodrum FK'nin Süper Lig'e yükselmesi sırasında stada meşale ve torpil sokan 39 kişiye adli işlem

39 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Adana'da şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında Bodrum FK'nin Süper Lig'e yükseldiği 1'inci Lig Play-Off Finali'nde stada meşale ve torpil sokan 39 kişi hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı.

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