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Bodrum FK, Hatayspor'u Deplasmanda 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı

Bodrum FK, Hatayspor'u Deplasmanda 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı
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Süper Lig'in 6. haftasında Bodrum FK, Atakaş Hatayspor'u Mersin Stadı'nda 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bodrum FK'nin tek golü 27. dakikada Taulant Seferi'den geldi.

(ANKARA) - Süper Lig'in 6. haftasında Bodrum FK, Hatayspor,'u 1-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Sipay Bodrum FK'nü konuk etti. Mersin Stadı'nda saat 20: 00'de başlayan maçı hakem Ümit Öztürk yönetti.

Bodrum FK 27. dakikada Taulant Seferi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Bodrum FK deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Hatayspor 3-sayfa Futbol Güncel Mersin Bodrum Spor

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