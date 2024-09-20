Bodrum FK, Hatayspor'u Deplasmanda 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı
Süper Lig'in 6. haftasında Bodrum FK, Atakaş Hatayspor'u Mersin Stadı'nda 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bodrum FK'nin tek golü 27. dakikada Taulant Seferi'den geldi.
(ANKARA) - Süper Lig'in 6. haftasında Bodrum FK, Hatayspor,'u 1-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Sipay Bodrum FK'nü konuk etti. Mersin Stadı'nda saat 20: 00'de başlayan maçı hakem Ümit Öztürk yönetti.
Bodrum FK 27. dakikada Taulant Seferi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Bodrum FK deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.