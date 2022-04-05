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Bodrum emniyeti kan bağışında bulundu

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Bodrum emniyeti kan bağışında bulundu

BODRUM İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü nedeniyle kan ve kök hücre bağışında bulundu.

BODRUM İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü nedeniyle kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında bir dizi etkinlik hazırladı. Bu kapsamda, trafik polisi ve motosikletli yunus timleri Bodrum Kent Meydanı'nda Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu. Düzenli olarak kan bağışı yapan emniyet personeli polis haftası dolayısıyla yapılan organizasyondan mutlu olduklarını belirtti.


Bodrum emniyeti kan bağışında bulundu

Bodrum emniyeti kan bağışında bulundu

Bodrum emniyeti kan bağışında bulundu

Bodrum emniyeti kan bağışında bulundu

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bodrum, Polis, Güncel, Haberler

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