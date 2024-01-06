Üye Girişi
Haberler

Bodrum-Datça feribot seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ve Datça arasındaki feribot seferleri, bugün ve yarın yaşanan elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.

Bodrum-Datça feribot seferleri, bugün ve yarın elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğüne göre, Muğla'nın yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi, bölgenin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların iç kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça ve yarın saat 15.00'te yapılacak Datça- Bodrum feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balkanlar Bodrum Muğla Ulaşım Hava Durumu Turizm Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title