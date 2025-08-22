Bodrum'daki Zeytinlik ve Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'daki Zeytinlik ve Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, bölgeye sevk edilen helikopter ve arazözlerle kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mumcular Mahallesi'nde dere yatağından dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, çok sayıda arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine de yakın alandaki yangın, kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarına bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti

İsrail mezalimi yüzünden Ortadoğu'da bir ilk gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Çerçioğlu konserdeki boş koltukların suçunu Fenerbahçe'ye attı

Özlem Çerçioğlu boş koltukların faturasını Fenerbahçe'ye kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.