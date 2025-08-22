Bodrum'daki Zeytinlik ve Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mumcular Mahallesi'nde dere yatağından dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, çok sayıda arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine de yakın alandaki yangın, kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarına bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.