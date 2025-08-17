Bodrum'daki Yangın Ormanlık Alana Sıçramadan Söndürüldü

Bodrum'daki Yangın Ormanlık Alana Sıçramadan Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin başarılı müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Mazıköy Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Evi saran alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan 'Kabusa gidiyoruz' uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde

"Kabusa gidiyoruz" ikazında haklı çıktı! Cumhuriyet tarihinin dibinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.