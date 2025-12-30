Haberler

Bodrum'da kaza sonrası çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde maddi hasarlı bir trafik kazası sonrası çıkan kavgada, taraflar arasında arbede yaşandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavga güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir işletme önünde, T.K. yönetimindeki araç geri manevra yaptığı sırada park halindeki E.K'ye ait araca çarptı. Kazada, maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası T.K'nin arkadaşı S.M. ile E.K. ve kızı A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafları güçlükle yatıştırdı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kazanın ardından iki tarafın önce sözlü tartıştığı, ardından tartışmanın kavgaya dönüştüğü görülüyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Balkondan parçalar koptu, yayalar son anda kurtuldu

Balkondan parçalar koptu, yayalar son anda kurtuldu
Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu

Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu! İşte o anlar
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
ABD'den İran ve Venezuela'ya yaptırım kararı

Trump köprüleri atıyor! İki ülkeye yaptırım kararı