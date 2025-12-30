Bodrum'da kaza sonrası çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavga güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir işletme önünde, T.K. yönetimindeki araç geri manevra yaptığı sırada park halindeki E.K'ye ait araca çarptı. Kazada, maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası T.K'nin arkadaşı S.M. ile E.K. ve kızı A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafları güçlükle yatıştırdı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kazanın ardından iki tarafın önce sözlü tartıştığı, ardından tartışmanın kavgaya dönüştüğü görülüyor.