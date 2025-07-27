Bodrum'daki Otelden Elektrik Kesintisi Açıklaması

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Bodrum'da bir otelde yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili otel yönetimi açıklama yaptı. Kesintinin bölgede yaşanan bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.

OTELDEN AÇIKLAMA

Bodrum'da bir otelde, elektrik arızası nedeniyle klimaların çalışmaması üzerine sıcaktan bunalan turistlerin resepsiyona inip, tepki göstermelerine ilişkin otel yönetimi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Belirtmek isteriz ki; 26 Temmuz 2025 tarihinde, bölgemizde hizmet sağlayan elektrik dağıtım şirketinden kaynaklanan bölgesel bir arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanmıştır. Söz konusu kesinti, yalnızca tek bir tesisi değil, Akyarlar Mahallesi'nin tamamını etkileyen teknik bir arıza sonucu meydana gelmiştir. Kesinti süresince ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak arızanın giderilmesi için anlık takip gerçekleştirilmiş ve elektrik hizmeti kısa sürede yeniden sağlanmıştır. Misafirlerimiz halihazırda eksiksiz hizmet almakta olup, tesisimiz yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet vermeye devam etmektedir" denildi.

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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