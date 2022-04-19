Bodrum'daki orman yangınına 3 tutuklama (2)

BODRUM, MUĞLA (DHA) - 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın çıkan ve 2.5 hektar alanın tahrip olduğu yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Yılmaz T. 'kasten yangına sebebiyet vermek', Özkan Ö. ve Serdar D. ise 'taksirle yangına sebep olmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), -