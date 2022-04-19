Bodrum'daki orman yangınına 3 tutuklama (2) - Haberler

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Bodrum'daki orman yangınına 3 tutuklama (2)

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Bodrum'daki orman yangınına 3 tutuklama (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın çıkan ve 2.5 hektar alanın tahrip olduğu yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın çıkan ve 2.5 hektar alanın tahrip olduğu yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Yılmaz T. 'kasten yangına sebebiyet vermek', Özkan Ö. ve Serdar D. ise 'taksirle yangına sebep olmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), -


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Yangın, Bodrum, Sulh, Güncel, Haberler

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