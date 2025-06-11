Bodrum'daki Maki Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla Bodrum ilçesinde çıkan maki yangını havadan ve karadan müdahale ile saat 18.00 itibariyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm maki zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),