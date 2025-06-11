Bodrum'daki Maki Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan maki yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm maki zarar gördü ve ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla Bodrum ilçesinde çıkan maki yangını havadan ve karadan müdahale ile saat 18.00 itibariyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm maki zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel