Bodrum'daki Kaçak Göçmen Faciasında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

Güncelleme:
Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu yapılan çalışmalar sonucunda ölü sayısı 18'e ulaştı. Olayla ilgili tutuklu sayısı ise 10'a çıkarak artış gösterdi.

ÖLÜ SAYISI 18'E, TUTUKLU SAYISI 10'A ÇIKTI

Bodrum'da, kaçak göçmenleri taşıyan botun battığı olayın ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan arama ve tarama çalışmalarında 1 erkek çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle ölü sayısı 18'e çıktı. Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin daha tutuklandığı ve tutuklu sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
