Bodrum'daki Kaçak Göçmen Botu Faciasında 17 Kişi Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucunda 17 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 1'i göçmen kaçakçısının da aralarında olduğu 17 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin, polisin Muğla merkezli 4 ilde yaptığı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sabah adliyeye sevk edildi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 4 Ekim'de saat 01.06'da arayan kişi, Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi açıklarındaki Ada Burnu mevkisinde kıyıdaki kayalık bölgede olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi (SAD) sevk edildi. Yardım talebini yapan Afganistan uyruklu kaçak göçmen, bulunduğu yerden kurtarıldı. Afgan göçmen ifadesinde, Bodrum Bitez bölgesinden lastik botla denize açıldıklarını, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alıp battığını, botta toplam 19 kişinin bulunduğu ve kendisinin yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığı anlattı. Bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Çalışmalara destek amacıyla bölgeye ilave 1 Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopter daha görevlendirildi.

Ekipler tarafından 77 personel, 13 araç, 4 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi, 1 Termal İHA ve 1 helikopterle yapılan arama kurtarma çalışmalarında 1'i göçmen kaçakçısı ve 16'sı kaçak göçmen olmak üzere 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla bağlantısı bulunan 17 şüpheli tespit edildi. Muğla merkezli eş zamanlı 4 ilde yapılan operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı polisteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

