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Bodrum'daki Dere Kirliliği Halkı Rahatsız Ediyor

Bodrum'daki Dere Kirliliği Halkı Rahatsız Ediyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, atıklar ve kirlilik nedeniyle iki derede su rengi değişti ve çevrede kötü kokular yayıldı. Vatandaşlar, kirli suların denizle buluşmasından endişe ederken, yetkililerden derelerin ıslah edilmesini talep ediyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki 2 dere, atıklar ve kirlilik nedeniyle renk değiştirdi, çevredekiler yayılan kokudan rahatsız oldu. Bodrum Kent Konseyi Ekoloji ve Çevre Grubu Sözcüsü Nihat Koyuncu, atık suların arıtma tesisinde yeterince arıtılmadan dereye bırakıldığını öne sürerek, "Derelerin ıslah edilmesi gerekiyor" dedi.

Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi Kabadayı Sokak'tan akan dere ile Azmakbaşı Deresi'nde suyun belli noktalarda siyaha döndüğü, bazı noktalarda atık ve çöplerin bulunduğu görüldü. Bölgede yaşayanlar, etrafa kötü koku yayan dereden rahatsız olduklarını belirtirken, deredeki kirliliğe ve kokuya karşı yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi. Olası bir yağmurla, derelerdeki kirli su ve atıklar nedeniyle taşkın yaşanabileceğini söyleyen Bodrum Kent Konseyi Ekoloji ve Çevre Grubu Sözcüsü Nihat Koyuncu, "Köyün içindeki arıtma tesisinden sahile doğru yaklaşık 250 metre civarında boruyla iyi arıtılmamış suyu dereye bırakıyorlar. Dere Pazar Sokağı kesişiminden sahille buluşuyor. Burada kirlilik hat safhada, burası Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MUSKİ) denetiminde acilen dere ıslah çalışmalarının yapılması gereken bir yerdir. Yağmurla beraber burada biriken pislikler denizle buluşacak. Bunu daha önce de yaşadık ve bunu defalarca yetkililere ilettim. Bu derelerin ıslah edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'DERELERİN ACİLEN TEMİZLENMESİ LAZIM'

Koyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gündoğan'da denizi bitirdiler. Buradaki insanlar denizdeki bakterilerden şikayet ediyorlar. İki pis derenin aktığı sahile mavi bayrak verilmiş bunu da anlamış değilim. Dereyi temiz tutmazlarsa vatandaşlar da pislik üstüne pislik atmaktan çekinmiyor. Çöp atan dahi cezalandırılmalı. Çevredeki insanlar, bu kokudan şikayetçi, bu şekilde kokmaması mümkün değil. Koku, bakteriden kaynaklı oluyor. Dere temiz olsa insanlar içerisine atık atmayacaklardı. Derelerin acilen temizlenmesi lazım, derenin denizle buluştuğu yerlerdeki bütün kapatılan kısımların kaldırılması gerekiyor."

Bölgede yaşayanlardan Nazmiye Kara ise "Burada korkunç bir durum var. Bu su denize akıyor, insanlar buradan her türlü mikrobu kapıyor. Buradaki kokudan da rahatsız oluyoruz. İmza topladık ama ilgilenen olmadı. Burası tatil yeri, insanlar pisliğe gelmiyor, tatil yapmaya geliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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