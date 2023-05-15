Bodrum'daki cinayete ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı
Güncel Haberler
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gümbet Mahallesi'nde Mehmet Gülsüm'ün (41) başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, Gülsüm'ün eğlence mekanından 3 arkadaşıyla ayrıldığını belirledi.
Mehmet Gülsüm'ün M.İ. tarafından tabancayla vurulduğu, ardından yanındaki İ.B. ve Ö.S. ile olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.
Ekiplerin takibe aldığı 3 şüpheli, suç aleti tabancayla yakalandı.
Zanlı M.İ'nin, Gülsüm'ü tabancayla havaya ateş etmek isterken yanlışlıkla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.