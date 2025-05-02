Bodrum'da Zincir Market Çalışanına Darp İddiası: Gözaltına Alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir zincir market çalışanına darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Abdullah K., tekrar gözaltına alındı.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde zincir market çalışanı Birsen D.'yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, serbest bırakılan mesai arkadaşı Abdullah K., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tekrar jandarma tarafından gözaltına alındı.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel