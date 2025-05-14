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Bodrum'da Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ortakent Mahallesi 2686. Sokak'taki zeytinlik arazisi ile otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasının yapıldığı yangın, çevredekilere de bir süre panik yaşattı. Yaklaşık yarım hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkışıyla ilgili bölgede inceleme yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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