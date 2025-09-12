Haberler

Bodrum'da Yüzerek Yurt Dışına Geçmeye Çalışan 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından denizde yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmeni denizde yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
