Bodrum'da Yüzerek Yurt Dışına Geçmeye Çalışan 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından denizde yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmeni denizde yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.