Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İlçe açıklarında yüzerek İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmenin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, denizin yüzeyindeki 2 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel