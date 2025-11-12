Bodrum'da Yüzerek Yunanistan'a Geçmeye Çalışan Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen olduğu ihbar edildi.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.
Deniz yüzeyinde tespit edilen düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.
Düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.