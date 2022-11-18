Bodrum'da Yunanistan'ın ittiği 6 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 6 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 61 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 16 Kasım günü saat 21.10 ve 22.20'de Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, her 2 bottaki 61 kaçak göçmeni yakaladı.Ekipler, aynı gün saat 05.20'de Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 6 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.