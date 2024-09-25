Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da Yunan Botu, Türk Balıkçı Teknesini Taciz Etti

Bodrum'da Yunan Botu, Türk Balıkçı Teknesini Taciz Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk bayraklı 'Barbaros 4' isimli balıkçı teknesine havaya ateş açarak taciz etti. Olay sonrası Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye ulaşarak Yunan unsurlarını uzaklaştırdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk bayraklı 'Barbaros 4' isimli balıkçı teknesini havaya ateş açarak taciz eden Yunan Sahil Güvenlik Botu, hızla bölgeye ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay, saat 16.35 sıralarında Bodrum'un Akyarlar açıklarında meydana geldi. Bölgede ava çıkan Türk bayraklı 'Barbaros 4' isimli balıkçı teknesi, Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından havaya ateş açılarak taciz edildi. İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Yunan unsurları, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kısa süre içerisinde bölgeden uzaklaştırıldı. Balıkçı teknesi ise ekipler eşliğinde güvenli bir şekilde Turgutreis Limanı'na getirildi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN

Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan "25 Eylül 2024 tarihinde saat 16.35'te, Muğla ili Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı 'Barbaros-4' isimli balık avlama teknesinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal bölgede görev yapmakta olan 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından orta hat üzerinde bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru, önleme manevralarıyla sürülerek bölgeden uzaklaştırılmıştır. Türk balıkçı teknesinde yapılan incelemelerde herhangi bir hasar tespit edilmemiş ve balıkçı teknesinin emniyetli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı'na intikal etmesi sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Sahil Güvenlik Denizcilik Güvenlik Politika Bodrum Güncel Muğla Dünya Olay

Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Özgür Özel'den sert çıkış: Rum temsilci 'işgal' deyince salonu terk etti

Özgür Özel'den sert çıkış: Rum temsilci 'işgal' deyince salonu terk etti

 Bakım merkezindeki dehşete bakanlık el attı! Kurum avukatı alçaklığı bu sözlerle savundu

Bakanlık inceleme başlattı! Engelli çocuğa şiddeti kurum avukatı böyle savundu
Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, Galatasaray kaçıncı sırada 25 Eylül Çarşamba? Galatasaray PAOK rövanş maçı var mı? MasterChef aji de gallina tarifi! En güzel aji de gallina tarifi! Aji de gallina nasıl yapılır? Aji de gallina için gerekli malzemeler! MasterChef pollo alla diavola tarifi! En güzel pollo alla diavola tarifi! Pollo alla diavola nasıl yapılır? Pollo alla diavola için gerekli malzemeler Osimhen neden maske takıyor? Galatasaray PAOK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS PAOK geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? MasterChef chicken katsu tarifi! En güzel chicken katsu tarifi! Chicken katsu nasıl yapılır? Chicken katsu için gerekli malzemeler! TRT 1 canlı yayın nasıl izlenir? MasterChef arroz con pollo tarifi! En güzel arroz con pollo tarifi! arroz con pollo nasıl yapılır? arroz con pollo için gerekli malzemeler! Galatasaray PAOK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray PAOK golleri kim attı, maç anlatımı! MasterChef louisiana chicken tarifi! En güzel louisiana chicken tarifi! louisiana chicken nasıl yapılır? louisiana chicken için gerekli malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });