Bodrum'da Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan 78 yaşındaki Emine Ekmekçi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Ozan Y'nin kullandığı 48 AHM 691 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ekmekçi'ye (78) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Ekmekçi, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar

Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talisca'dan transfer olacağı iddialarına cevap

İddialara cevap vererek bu sezon forma giyeceği takımı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.