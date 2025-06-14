Bodrum'da Yolun Karşısına Geçerken Araç Çarptı: 87 Yaşındaki Adam Yaralandı

Bodrum'da Yolun Karşısına Geçerken Araç Çarptı: 87 Yaşındaki Adam Yaralandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki Lütfü Köksal A., hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü kaçtı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Lütfü Köksal A. (87) yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Mümtaz Ataman Caddesi'nde meydana geldi. Lütfü Köksal A., caddeden koşar adımlarla yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, Lütfü Köksal A.'ya sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 AJJ 097 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın ardından sürücü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Lütfü Köksal A., Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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