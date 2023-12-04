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Bodrum'da yollar göle döndü

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Bodrum'da yollar göle döndü Sağanak Bodrum'u felç etti Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar dereye döndü, bazı yollar yağış nedeniyle trafiğe kapandı.

Bodrum'da yollar göle döndü

Sağanak Bodrum'u felç etti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar dereye döndü, bazı yollar yağış nedeniyle trafiğe kapandı.

Bodrum'da bugün sağanak yağış etkili oldu. Özellikle ilçenin merkezi bölgelerinde kuvvetli şekilde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiledi. Yağış anında göle dönen Kıbrıs Şehitleri Caddesi araç trafiğine kapandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, çöplerle tıkanan mazgallarda yağış boyunca çalışma yaptı. Yoldaki suyun azalmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı. İlçe merkezindeki bazı sokak ve caddeler de yağış esnasında dereye döndü, araçlar caddelerde güçlükle ilerledi. Belediye ekiplerince sorun olan bölgelerde çalışmalar yürütülüyor.

Öte yandan vatandaşlar bu tür teknik problemlerin çözülmesini istedi. Her yağmurda aynı manzaralardan bıktıklarını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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