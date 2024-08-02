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Bodrum'da Yoğun Araç Girişi Havadan Görüntülendi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan yoğun araç girişi, havadan çekilen dron görüntüleriyle ortaya konuldu. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kent merkezinde de yoğunluk yaşandı. Son 24 saatte ilçeye yaklaşık 20 bin araç giriş yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi.

Bodrum- Milas kara yolu Kaynar mevkisinde akşam saatlerinde oluşan araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kent merkezinde de trafikte yoğunluk oluştuğu gözlendi. Kaynar mevkisindeki yoğun araç girişi dron ile havadan da görüntülendi.

Bu arada ilçeye son 24 saatte yaklaşık 20 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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