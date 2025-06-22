Bodrum'da Öğrencinin Sınav Yardımına Polis Koştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalma riski yaşayan öğrencinin yardımına trafik ekibi yetişti.

Sınava girmek üzere Gündoğan Mahallesi'nde yaşadığı evden çıkan C.K, sınava gireceği Çırkan Mahallesi'ndeki Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi önüne geldiğinde kimliğini unuttuğunu fark etti.

Büyük panik yaşayan gencin yardımına Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli trafik polisi koştu.

Vakit kaybetmeden harekete geçen polis ekibi, öğrenciyi Nüfus Müdürlüğü'ne götürerek kimlik belgesi çıkarılmasını sağladı.

Belgelerin alınmasının ardından öğrenciyi tekrar sınavın yapılacağı okula yetiştiren polis ekibi, dakikalarla yarıştı. Öğrenci, sınav salonuna son anda girerek sınava katılabildi.

Öğrenci, yardımlarından dolayı motosikletli trafik ekiplerine teşekkür etti. O anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.