Bodrum'da Yıllardır Aranan Sukuklu Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 23 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.K. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 23 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-18 Ağustos tarihleri arasında il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, başkasına ait kimlik kullandığı tespit edilen ve hakkında 23 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreste yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.