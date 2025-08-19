Bodrum'da Yıllardır Aranan Sukuklu Hükümlü Yakalandı

Bodrum'da Yıllardır Aranan Sukuklu Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 23 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.K. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 23 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-18 Ağustos tarihleri arasında il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, başkasına ait kimlik kullandığı tespit edilen ve hakkında 23 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
