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Bodrum'da Yıldırım Düşen Ağaç Altındaki İki Otomobilde Yangın Çıktı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağış sırasında bir ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu, ağacın altında park halindeki iki otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yıldırım isabet eden ağacın altında bulunan iki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

İlçede etkili olan sağanak sırasında Konacık Mahallesi'ndeki bir ağaca yıldırım isabet etti.

Bu esnada ağacın altında park halinde bulunan iki otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iki otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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