Bodrum'da yılbaşı denetimleri artırıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yılbaşı öncesi jandarma ve polis ekipleri denetimlerini artırırken, ilçeye son 24 saat içerisinde 10 bin araç giriş yaptı.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, yeni yıla 1 gün kala ilçede denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda, polis ve jandarma ekipleri tarafından hem Güvercinlik hem de Torba Uygulama Noktası'nda denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, Bodrum İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek katıldı. Denetimlerde bomba arama köpeği tarafından araçlara yönelik inceleme yapıldı. Ekiplerce sürücülere trafik sorgusu gerçekleştirilirken asayiş yönünden de sorgulamalar yapıldı. İlçe Kaymakamı Çit tatil için Bodrum'a gelen vatandaşların yeni yılını kutladı.

'EKİPLER YILBAŞI GECESİ SAHADA OLACAK'

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Torba uygulamasında jandarma ve polis ekiplerimizin denetimlerine katıldık. Bodrum'da yılbaşının iyi geçmesi için jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz ve belediyemiz tedbirlerini aldı. 28 araçlı ekip, 33 asayiş timi ile 1 bomba 2'de uyuşturucu arama köpeği olmak üzere 162 jandarma personelimiz ile 51 emniyet ekibi, 30 araçla, 251 polis personelimiz görev yapacak. Sahil güvenlikte ise 9 sahil güvenlik botu ve 79 personel de yılbaşında görev yapacak. Ayrıca 94 zabıta personeli de görev başında olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde insanlarımızın yılbaşını geçirmesini diliyorum. Terörü lanetliyoruz, kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin diyoruz diye konuştu. (DHA)