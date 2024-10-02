Bodrum'da Yerli ve Yabancı Turistler Güneşli Havanın Tadını Çıkarıyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler, güneşli havayı fırsat bilip, denize girdi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 'sarı yaz' hareketliliği sürüyor. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Yalıçiftlik Sahili'nde denize girdi. Kimileri de şezlonglara uzanıp, güneşlenmeyi tercih etti.

Haber: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),